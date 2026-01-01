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6.7
Киноафиша Фильмы Мук-скороход
6.7

Мук-скороход

, 1975
Muk-skorokhod
СССР / детский / 18+
6.7

О фильме

Красочный советский мультфильм по мотивам сказки В.Гауфа 'Маленький Мук'.

В ролях

Галина Иванова
Little Muck
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Khanum
Ролан Быков
Ролан Быков
Sports Commentator
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Padishakh
Натан Лернер
Narrator Introductory Text
Режиссер Натан Лернер
Сценарист Александр Павлович Тимофеевский
Композитор Кривицкий, Давид Исаакович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 16 февраля 1975
Дата выхода
16 февраля 1975 СССР
Производство Ekran
Другие названия
Muk-skorokhod, Mukh the Walker, Мук-скороход, Väike Mukk

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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