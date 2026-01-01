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6.7
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Фильмы
Мук-скороход
6.7
Мук-скороход
, 1975
Muk-skorokhod
СССР / детский / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
6.7
О фильме
Красочный советский мультфильм по мотивам сказки В.Гауфа 'Маленький Мук'.
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В ролях
Галина Иванова
Little Muck
Георгий Милляр
Khanum
Ролан Быков
Sports Commentator
Михаил Козаков
Padishakh
Натан Лернер
Narrator Introductory Text
Режиссер
Натан Лернер
Сценарист
Александр Павлович Тимофеевский
Композитор
Кривицкий, Давид Исаакович
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1975
Премьера в мире
16 февраля 1975
Дата выхода
16 февраля 1975
СССР
Производство
Ekran
Другие названия
Muk-skorokhod, Mukh the Walker, Мук-скороход, Väike Mukk
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Отзывы о фильме
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