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Про Витю, про Машу и морскую пехоту Про Витю, про Машу и морскую пехоту
Киноафиша Фильмы Про Витю, про Машу и морскую пехоту Про Витю, про Машу и морскую пехоту, 1973: актеры и роли
Pro Vityu, pro Mashu i morskuyu pekhotu Про Витю, про Машу и морскую пехоту 1973 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Про Витю, про Машу и морскую пехоту, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Пташук
В ролях
Тамара Абросимова Николай Боярский Елена Костерева Иван Миколайчук Ivan Mykolaichuk Галина Сулима Galina Sulima Александр Абдулов Александр Абдулов
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