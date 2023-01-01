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Сказка про Колобок Сказка про Колобок
Киноафиша Фильмы Сказка про Колобок Сказка про Колобок, 1969: актеры и роли
Сказка про Колобок 1969 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Сказка про Колобок, 1969: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наталия Червинская Natalya Chervinskaya
В ролях
Клара Румянова Klara Rumyanova Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov
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