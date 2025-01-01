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Перфил и Фома
Перфил и Фома
Perfil and Thomas
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О фильме
По мотивам сатирических сказок народов Сибири.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1985
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Perfil and Thomas, Перфил и Фома
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Виталий Шаповалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.3
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10
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