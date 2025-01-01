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Постер мультфильма Перфил и Фома
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Киноафиша Фильмы Перфил и Фома

Перфил и Фома

Perfil and Thomas 18+
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О фильме

По мотивам сатирических сказок народов Сибири.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1985
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Perfil and Thomas, Перфил и Фома
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Виталий Шаповалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.3
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Перфил и Фома

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