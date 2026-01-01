Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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Как козлик землю держал
Кадры из мультфильма «Как козлик землю держал»
Кадры из мультфильма «Как козлик землю держал»
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
1 слово на этикетке выдает прогорклое подсолнечное масло: вот как купить такое, на котором можно готовить даже детям
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»
Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем
«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)
Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»
Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
«Так оно и бывает, к сожалению»: шеф-повар назвала самый правдивый фильм о работе на кухне – комедия с Огузком курит в сторонке
В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)
«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем
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