Россиян избавили от необходимости оплачивать долги за капремонт: решение принял Верховный суд

Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»