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Седой медведь Седой медведь
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Gray-Haired Bear

Седой медведь, 1988

1988 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Жила-была в сибирской тайге мудрая старая травница. Однажды на крыльце своего домика обнаружила она корзину с лежавшим в ней младенцем. Лекарка назвала подкидыша Ваней и воспитала как родного сына. Когда мальчик подрос, он стал помогать своей названной матери в поиске лекарственных трав. В тайге он встретил медведицу с медвежонком, которые, как оказалось, могут обращаться в людей, сделав круг вокруг волшебной ели. Шли годы, Иван подрос и унаследовал дело травницы, а вот его друзьям – медведице с медвежонком – стала грозить большая опасность от алчных охотников…

  • В основу мультфильма легла сказка Владимира Галкина – сибирского писателя, продолжившего в своем творчестве традиции Александра Мисюрева и Павла Бажова. 
  • Режиссером «Седого медведя» выступил Леонид Каюков. Среди его известных работ – анимационные фильмы «Подарок для самого слабого» (1978), «Ничуть не страшно» (1981), «Чуффык» (1993) и другие. 
  • Главного героя мультфильма – Ваню – озвучивали сразу два артиста. Клара Румянова подарила свой голос персонажу в детском возрасте, Александр Соловьев озвучил взрослого Ивана. 
  • Народная артистка РФ Нина Русланова, озвучившая в «Седом медведе» травницу и медведицу, в титрах указана как «Л. Русланова».

Жила одна пожилая ведунья. Был у нее только кот Тимофей, пока не подбросили ей новорожденного младенца. Мальчик рос, сам гулял по полям и лесам, выучил все травы и подружился с маленьким медвежонком, прикормив его. Оказалось, что это не простой медведь, а девочка, обладающая удивительными способностями.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1988
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Клара Румянова
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Герман Качин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Седой медведь 1 постер
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Седой медведь
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