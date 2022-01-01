Седой медведь, 1988

Жила-была в сибирской тайге мудрая старая травница. Однажды на крыльце своего домика обнаружила она корзину с лежавшим в ней младенцем. Лекарка назвала подкидыша Ваней и воспитала как родного сына. Когда мальчик подрос, он стал помогать своей названной матери в поиске лекарственных трав. В тайге он встретил медведицу с медвежонком, которые, как оказалось, могут обращаться в людей, сделав круг вокруг волшебной ели. Шли годы, Иван подрос и унаследовал дело травницы, а вот его друзьям – медведице с медвежонком – стала грозить большая опасность от алчных охотников…