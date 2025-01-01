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Приходи на каток

Prihodi na katok 18+
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О фильме

Зимой хоккеисты из команды «Метеор» приезжают на каток, чтобы потренироваться. На другом краю катка занимаются фигуристки. Герои невольно любуются на изящных девушек, одна из них вызывает у хоккеистов особенное восхищение. Капитан команды даже собирается пригласить ее потанцевать на льду, но тут на катке появляется спортсмен-фигурист и начинает кружить девушку в танце. Тогда хоккеисты придумывают хитрый план, как отвлечь фигуриста и дать капитану шанс познакомиться с девушкой.

  • «Приходи на каток» – продолжение мультфильмов «Снежные дорожки» (1963), «Шайбу! Шайбу!» (1964), «Матч-реванш» (1968), «Метеор на ринге» (1970) и «В гостях у лета» (1972). 
  • Борис Дежкин, выступивший режиссером мультфильма, является одной из самых ярких фигур советской мультипликации. Из-под его режиссерского пера вышли такие анимационные фильмы, как «Слон и муравей» (1948), «Муха-Цокотуха» (1960), «Первый автограф» (1980). 
  • Композитор Александр Гольдштейн, написавший музыку к мультфильму, получил широкую известность как музыкальный продюсер. На протяжении долгого времени он готовил музыкальные программы для фигуристов, ему было даже присвоено звание заслуженного тренера РСФСР. 
  • Режиссер Борис Дежкин и сценарист Сакко Рунге в общей сложности создали вместе восемь мультфильмов.

Анимационная фантазия на тему конькобежного спорта

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 13 мая 1981
Дата выхода
13 мая 1981 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Prihodi na katok, Come to the Skating Rink, Приходи на каток, Приходь на каток
Режиссер
Борис Дежкин
В ролях
Александр Баранов (II)
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Приходи на каток

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