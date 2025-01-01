Зимой хоккеисты из команды «Метеор» приезжают на каток, чтобы потренироваться. На другом краю катка занимаются фигуристки. Герои невольно любуются на изящных девушек, одна из них вызывает у хоккеистов особенное восхищение. Капитан команды даже собирается пригласить ее потанцевать на льду, но тут на катке появляется спортсмен-фигурист и начинает кружить девушку в танце. Тогда хоккеисты придумывают хитрый план, как отвлечь фигуриста и дать капитану шанс познакомиться с девушкой.