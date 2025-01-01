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Не опоздал
Не опоздал
Ne opozdal
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Фильм высмеивает тех, кто понимает трудовую дисциплину формально.
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Страна
СССР
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1984
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Ne opozdal, Не опоздал, Не спізнився
Режиссер
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
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