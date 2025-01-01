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Киноафиша Фильмы Не опоздал

Не опоздал

Ne opozdal 18+
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О фильме

Фильм высмеивает тех, кто понимает трудовую дисциплину формально.

Страна СССР
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 1984
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Ne opozdal, Не опоздал, Не спізнився
Режиссер
Борис Дежкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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