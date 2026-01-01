Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки»
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Ёжик плюс черепаха
Кадры из мультфильма «Ёжик плюс черепаха»
Кадры из мультфильма «Ёжик плюс черепаха»
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
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2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
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