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Генеральская дочь Генеральская дочь
Киноафиша Фильмы Генеральская дочь Генеральская дочь, 1999: актеры и роли
The General's Daughter Генеральская дочь 1999 / Германия / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Генеральская дочь, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Уэст Саймон Уэст Simon West
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Лесли Стефансон Leslie Stefanson Дэниэл Фон Барген Daniel von Bargen Кларенс Уильямс III Clarence Williams III Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Марк Бун Джуниор Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior
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