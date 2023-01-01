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Генеральская дочь
Генеральская дочь, 1999: актеры и роли
The General's Daughter
Генеральская дочь
1999 / Германия / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Генеральская дочь, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Уэст
Simon West
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Лесли Стефансон
Leslie Stefanson
Дэниэл Фон Барген
Daniel von Bargen
Кларенс Уильямс III
Clarence Williams III
Джеймс Вудс
James Woods
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
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