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Киноафиша Фильмы Солдатская сказка

Солдатская сказка

Soldatskaya skazka 18+
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О фильме

По мотивам русских потешных сказок о находчивом и веселом солдате.

Страна СССР
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 31 мая 1980
Дата выхода
31 мая 1980 Россия 0+
Производство Ekran
Другие названия
Soldatskaya skazka, Soldier's Tale, Солдатская сказка
Режиссер
Лидия Сурикова
В ролях
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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