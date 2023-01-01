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Кузнечик
Кузнечик, 1978: актеры и роли
Кузнечик
1978 / СССР
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Кузнечик, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Григорьев
В ролях
Людмила Нильская
Людмила Аринина
Lyudmila Arinina
Анатолий Ромашин
Марина Левтова
В прокате
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