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Красное и черное Красное и черное
Киноафиша Фильмы Красное и черное Красное и черное, 1976: актеры и роли
Красное и черное 1976 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Красное и черное, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Герасимов Сергей Герасимов
В ролях
Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Михаил Глузский Михаил Глузский Леонид Марков Леонид Марков Вацлав Дворжецкий Вадим Гусев Vadim Gusev Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко Леонид Оболенский Татьяна Паркина
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