Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Крестьянский сын
1 постер
Киноафиша Фильмы Крестьянский сын

Крестьянский сын

Krestyanskiy syn 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Алтай, 1918 год. Юный герой фильма Костя Байков вместе с другом Степкой пробираются в город – посмотреть на революцию. На обратном пути парнишки знакомятся с красным комиссаром Андреем Петраковым, которого преследуют белогвардейцы. Вернувшись домой, Костя узнает, что местный кулак написал донос на «красных смутьянов». Вскоре в деревне появляется карательный отряд, чтобы жестоко наказать виновных. После их ухода Костя и Петраков придумывают план, как отомстить предателю-кулаку…

  • В основу сценария легла одноименная повесть Раисы Григорьевой, вышедшая в издательстве «Детская литература». Произведение рассказывает о судьбе героя гражданской войны Константина Осиповича Баева. 
  • На роль Федьки Поклонова пробовалось немало профессиональных артистов. Однако в итоге досталась она 18-летнему маляру Вячеславу Глушкову, который случайно попался на глаза режиссеру Ирине Тарковской в павильоне киностудии. 
  • Основные съемки проходили в городе Кириллове Вологодской области. Также часть сцен была снята в селе Ферапонтово (Вологодская область), Царицыно (Москва), в Сочи. 
  • В 1977 году картина была отмечена золотой медалью XIX Кинофестиваля неореалистических фильмов, который проходил в итальянском городе Авеллино.

Костя родился в простой крестьянской семье. Но его юность пришлась на то время, когда каждый мог приложить руку к определению судеб миллионов. Ведь на дворе 1918 год. Пролетарская революция уже свершилась, однако власть советов еще не укрепилась по всей стране. Каждый молодой человек должен выбрать, за какие идеалы ему сражаться и идти по выбранной стезе до конца.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Дата выхода
1 января 1975 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Krestyanskiy syn, Peasant Son, Крестьянский сын
Режиссер
Ирма Рауш
В ролях
Сергей Куракин
Наташа Гореванова
Вячеслав Глушков
Анатолий Аккуратов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше