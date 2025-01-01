Костя родился в простой крестьянской семье. Но его юность пришлась на то время, когда каждый мог приложить руку к определению судеб миллионов. Ведь на дворе 1918 год. Пролетарская революция уже свершилась, однако власть советов еще не укрепилась по всей стране. Каждый молодой человек должен выбрать, за какие идеалы ему сражаться и идти по выбранной стезе до конца.