Алтай, 1918 год. Юный герой фильма Костя Байков вместе с другом Степкой пробираются в город – посмотреть на революцию. На обратном пути парнишки знакомятся с красным комиссаром Андреем Петраковым, которого преследуют белогвардейцы. Вернувшись домой, Костя узнает, что местный кулак написал донос на «красных смутьянов». Вскоре в деревне появляется карательный отряд, чтобы жестоко наказать виновных. После их ухода Костя и Петраков придумывают план, как отомстить предателю-кулаку…
Костя родился в простой крестьянской семье. Но его юность пришлась на то время, когда каждый мог приложить руку к определению судеб миллионов. Ведь на дворе 1918 год. Пролетарская революция уже свершилась, однако власть советов еще не укрепилась по всей стране. Каждый молодой человек должен выбрать, за какие идеалы ему сражаться и идти по выбранной стезе до конца.
|1 января 1975
|СССР