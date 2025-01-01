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Фильмы и сериалы похожие на Вкус халвы

Вся информация о фильме
Ходжа Насреддин
Ходжа Насреддин
приключения, анимация, комедия 2024, Казахстан / Россия / Турция / Узбекистан
0.0
Король-олень
Король-олень
семейный, комедия, фэнтези, мюзикл 1969, СССР
6.0
Бабушкин внук
Бабушкин внук
семейный 1979, СССР
5.0
Спасите утопающего
Спасите утопающего
комедия, приключения, семейный 1967, СССР
6.0
Волшебник изумрудного города
семейный, приключения, фэнтези 1994, Россия
5.0
Собака на сене
Собака на сене
комедия, мюзикл 1977, СССР
7.0
Рецепт ее молодости
Рецепт ее молодости
комедия, мюзикл 1983, СССР
5.0
Три мушкетера
Три мушкетера
мюзикл, комедия 2005, Россия
3.0
Домик в сердце
Домик в сердце
комедия, семейный, мелодрама 2014, Армения / Россия
6.0
Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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