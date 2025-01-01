Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны. Случай сводит вместе четверых совершенно не похожих друг на друга людей. Скромная и интеллигентная сотрудница детдома Оля и краснофлотец Саша собираются отвезти голодающим детям несколько мешков зерна. Однако после того, как город захватывают белые, они вынуждены скрываться. Вместе с ними из стен города бегут чекист по фамилии Горбач и начальник железнодорожной станции Зайцев, который тайком пытается провезти золото. Какие опасности ждут в пути героев и как они преодолеют их?
Идет Гражданская война в России. У Ольги, милой и тактичной сотрудницы дома для сирот, есть очень важная задача — спасти своих воспитанников от голода. Она должна привезти им хлеб как можно скорее, но попадает в опасную заварушку, из которой спасается вместе с несколькими мужчинами, среди которых есть подозрительный чекист, припасший в заначке золотые слитки.
|1 марта 1981
|Россия
|16+
|18 декабря 1980
|Беларусь
|2 марта 1981
|СССР