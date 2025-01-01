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Постер фильма Хлеб, золото, наган
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Киноафиша Фильмы Хлеб, золото, наган

Хлеб, золото, наган

Khleb, zoloto, nagan 18+
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Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны. Случай сводит вместе четверых совершенно не похожих друг на друга людей. Скромная и интеллигентная сотрудница детдома Оля и краснофлотец Саша собираются отвезти голодающим детям несколько мешков зерна. Однако после того, как город захватывают белые, они вынуждены скрываться. Вместе с ними из стен города бегут чекист по фамилии Горбач и начальник железнодорожной станции Зайцев, который тайком пытается провезти золото. Какие опасности ждут в пути героев и как они преодолеют их?

  • Режиссером фильма выступил Самвел Гаспаров, снявший также фильмы «Ненависть» (1977), «Без особого риска» (1983), «Стервятники на дорогах» (1990). Кроме того, Гаспаров появился в кадре в эпизодической роли. 
  • Съемки картины проходили осенью 1980 года в Кишиневе. Центральная часть города, в то время не слишком благоустроенная, идеально подошла для съемок фильма о Гражданской войне. 
  • Жанр фильма «Хлеб, золото, наган» определяется как истерн – по аналогии с вестерном, только действие разворачивается на юге страны. 
  • Ольга Гаспарова, исполнившая в фильме роль Ольги Соколовой, в дальнейшем получила известность как актриса дубляжа. Ее голосом говорят героини Орнеллы Мути в «Укрощении строптивого» (1980), Фанни Ардан в «8 женщинах» (2001), Мэрил Стрип в «Моем лучшем любовнике» (2005) и многие другие.

Идет Гражданская война в России. У Ольги, милой и тактичной сотрудницы дома для сирот, есть очень важная задача — спасти своих воспитанников от голода. Она должна привезти им хлеб как можно скорее, но попадает в опасную заварушку, из которой спасается вместе с несколькими мужчинами, среди которых есть подозрительный чекист, припасший в заначке золотые слитки.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 18 декабря 1980
Дата выхода
1 марта 1981 Россия 16+
18 декабря 1980 Беларусь
2 марта 1981 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Khleb, zoloto, nagan, Bread, Gold, Gun, Kenyér, arany, fegyver, Pâine, aur, nagan, Pan, oro, revólver, Sangre en Siberia, Zboże, złoto, nagan, Хлеб, золото, наган
Режиссер
Самвел Гаспаров
Самвел Гаспаров
В ролях
Олег Корчиков
Борис Владимиров
Юрий Григорьев
Юрий Григорьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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