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Наталья Громушкина
Наталья Громушкина
О персоне
Фильмография
Наталья Громушкина
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Дата рождения
29 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Натальи Громушкиной
Родилась 29 сентября 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Громушкиной
Я счастливая
мелодрама
2010, Россия
6.0
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