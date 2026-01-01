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Наталья Громушкина
Наталья Громушкина Natalya Gromushkina
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Наталья Громушкина

Natalya Gromushkina

Дата рождения
29 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
В каком театре играет

Биография Натальи Громушкиной

Родилась 29 сентября 1975 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Казанова в России 6.4
Казанова в России (2022)
Вечный муж 6.4
Вечный муж (1990)
Я счастливая 5.1
Я счастливая (2010)

Фильмография Натальи Громушкиной

Казанова в России 6.4
Казанова в России
драма, приключения, детектив 2022, Россия
Колокол надежды
Колокол надежды
драма 2022, Россия
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драма, мелодрама 2021, Россия
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Актеры затонувшего театра
детектив, криминал 2021, Россия
Кассирши
Кассирши
драма, комедия 2019, Россия
Джокер 2. Операция «Капкан»
Джокер 2. Операция «Капкан»
боевик, криминал 2016, Россия
Альпинисты 4.7
Альпинисты Alpinisty
приключения 2013, Россия
Джокер
Джокер
боевик 2010, Россия
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Другие проекты Натальи Громушкиной
Любовь и голуби
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Любовь и голуби

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Служебные страсти, или Любовь по графику
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Служебные страсти, или Любовь по графику

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В джазе только девушки
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В джазе только девушки

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Новости личной жизни Наталье Громушкиной
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