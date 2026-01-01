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Наталья Громушкина
Natalya Gromushkina
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Наталья Громушкина
Наталья Громушкина
Natalya Gromushkina
Дата рождения
29 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр Эстрады
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Биография Натальи Громушкиной
Родилась 29 сентября 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
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(2010)
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Другие проекты Натальи Громушкиной
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Любовь и голуби
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0+
Служебные страсти, или Любовь по графику
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0+
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Новости личной жизни Наталье Громушкиной
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