Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не стучи" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сыщик Петербургской полиции Сыщик Петербургской полиции
Киноафиша Фильмы Сыщик Петербургской полиции Сыщик Петербургской полиции, 1991: актеры и роли
Сыщик Петербургской полиции 1991 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Сыщик Петербургской полиции, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Кобзев
В ролях
Сергей Пиоро Сергей Пиоро Всеволод Ларионов Всеволод Ларионов Vsevolod Larionov Петр Щербаков Петр Щербаков Pyotr Shcherbakov Альберт Филозов Альберт Филозов Юлиан Макаров Виктор Мамаев Валерий Афанасьев Александр Буреев Вероника Изотова Вероника Изотова Валерий Лысенков Valery Lysenkov Юрий Воробьев Вячеслав Кириличев
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши