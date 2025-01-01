Красивый, интересный и добрый детский мультфильм, который рассказывает маленьким зрителям любимые сказки Пушкина. Режиссером этой картины стал талантливый мультипликатор Сергей Серегин, создатель сериала «Тайна Сухаревой башни». Все мы в детстве любили, чтобы бабушка или няня рассказывала нам сказки. Ее добрый, мягкий и монотонный голос уносил нас в чудесную волшебную страну, где любое чудо могло стать явью. Вот и у Александра Сергеевича Пушкина была любимая няня Арина Родионовна, чьи сказки во многом сформировали личность будущего великого драматурга. Уютным зимнем вечером няня садилась у окошка и рассказывала маленькому Пушкину те самые истории, которые впоследствии превратились в знаменитые строчки «У Лукоморья дуб зеленый…». У маленьких зрителей есть прекрасная возможность увидеть эти сказки воочию.