Защитник, 2004

Роберта Джонс, советник президента по национальной безопасности, отправляется в сердце Восточной Европы на секретные переговоры с террористом № 1 Мохамедом Джамаром.

В этой поездке Роберта доверяет только своему личному телохранителю Лэнсу Рокфорду, который не задает лишних вопросов. Но когда встречу внезапно нарушает вооруженное нападение, а Джонс и Джамар исчезают, Лэнс и его команда понимают, что их используют в хитрой и опасной игре.

Кто таинственный гость Роберты? И кто хочет их смерти? Вскоре они понимают, что от успеха тайной миссии зависит не только их жизнь, но и будущее всего мира.