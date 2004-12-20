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Постер фильма Защитник
4.9
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4.9

Защитник

, 2004
The Defender
Великобритания, Германия, Румыния / боевик / 18+
Постер фильма Защитник
4.9

О фильме

Роберта Джонс, советник президента по национальной безопасности, отправляется в сердце Восточной Европы на секретные переговоры с террористом № 1 Мохамедом Джамаром.

В этой поездке Роберта доверяет только своему личному телохранителю Лэнсу Рокфорду, который не задает лишних вопросов. Но когда встречу внезапно нарушает вооруженное нападение, а Джонс и Джамар исчезают, Лэнс и его команда понимают, что их используют в хитрой и опасной игре.

Кто таинственный гость Роберты? И кто хочет их смерти? Вскоре они понимают, что от успеха тайной миссии зависит не только их жизнь, но и будущее всего мира.

В ролях

Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Lance Rockford
Джерри Спрингер
President of the United States
Шакара Ледард
Kaye
Кэролайн Ли-Джонсон
Mrs. Jones
Томас Локйер
Stevenson
Gerald Kyd
Morgan
Йен Портер
Newell
Ховард Энтони
Parker
Джеффри Бертон
Jamal
Иддо Голдберг
Иддо Голдберг
Scripts
Режиссер Дольф Лундгрен
Сценарист Douglas W. Miller
Композитор Адам Норден
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия / Румыния
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 20 декабря 2004
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Производство Bauer Martinez Studios, Defender Production, Frame Werk Produktion GmbH & Co. KG
Другие названия
The Defender, La sentinelle, Apolytos prostatis, El protector, Hifazat Mulk Ki, Kaitsja, O Defensor, O Defensor - Protegendo o Inimigo, Obrońca, Ochránce, Terrorcsapda, The defender - El protector, The Defender (El protector), Закрилникът, Защитник, ディフェンダー, 反恐密令, 捍衛者

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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