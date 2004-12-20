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Защитник Защитник
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The Defender

Защитник, 2004

2004 / Великобритания / Германия / Румыния
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Роберта Джонс, советник президента по национальной безопасности, отправляется в сердце Восточной Европы на секретные переговоры с террористом № 1 Мохамедом Джамаром.

В этой поездке Роберта доверяет только своему личному телохранителю Лэнсу Рокфорду, который не задает лишних вопросов. Но когда встречу внезапно нарушает вооруженное нападение, а Джонс и Джамар исчезают, Лэнс и его команда понимают, что их используют в хитрой и опасной игре.

Кто таинственный гость Роберты? И кто хочет их смерти? Вскоре они понимают, что от успеха тайной миссии зависит не только их жизнь, но и будущее всего мира.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 20 декабря 2004
Возраст 16+
Режиссер
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Джерри Спрингер
Шакара Ледард
Томас Локъер
Кэролайн Ли-Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Защитник 3 постера
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Защитник
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