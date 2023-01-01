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Киноафиша Фильмы Клиника Клиника, 2006: актеры и роли
Клиника 2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Клиника, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рудольф Фрунтов
В ролях
Артур Ваха Артур Ваха Андрей Астраханцев Андрей Астраханцев Аркадий Коваль Аркадий Коваль Евгений Леонов-Гладышев Евгений Леонов-Гладышев Вера Сотникова Вера Сотникова Александр Рапопорт Александр Рапопорт Aleksandr Rapoport Евгений Сидихин Евгений Сидихин Лев Елисеев Сергей Мучеников Георгий Корольчук Georgy Korolchuk Светлана Обидина
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