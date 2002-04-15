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Постер фильма Куб 2: Гиперкуб
5.8
Киноафиша Фильмы Куб 2: Гиперкуб
5.8

Куб 2: Гиперкуб

, 2002
Cube 2: Hypercube
Канада / триллер, фантастика / 18+
Постер фильма Куб 2: Гиперкуб
5.8

О фильме

Безумный ученый, который создал гиперкуб, наполнил свое изобретение новыми жертвами. В каждой комнате царят законы четвертого измерения. В попытках спастись восемь человек понимают, что только когда они разгадают все смертельные загадки, они смогут выжить и выйти из лабиринта прежде, чем гиперкуб растает вместе с ними.

В ролях

Кари Матчетт
Кари Матчетт
Kate Filmore
Грэйс Линн Кунг
Sasha
Джерент Вин Дэйвис
Simon Grady
Matthew Ferguson
Max Reisler
Нил Кроун
Jerry Whitehall
Барбара Гордон
Mrs. Paley
Линдси Коннелл
Julia
Greer Kent
Becky Young
Брюс Грэй
Полковник Томас Х. Магуайр
Philip Akin
The General
Режиссер Анджей Секула
Сценарист Эрни Барбараш, Шон Худ, Lauren McLaughlin
Композитор Норман Оренстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 25 июня 2004
Премьера в мире 15 апреля 2002
Дата выхода
8 августа 2003 Бразилия
25 февраля 2003 Великобритания
14 июля 2003 Германия
5 ноября 2002 Испания
14 февраля 2003 Италия
26 февраля 2003 Португалия M/16
15 апреля 2002 США
18 июня 2003 Франция
29 августа 2002 Чехия
MPAA R
Другие названия
Cube 2: Hypercube, Cube 2, Cube²: Hypercube, Cubo 2: Hipercubo, El cubo 2, Cube 2 - Hypercube, Cube 2 - Hyperkuutio, Cube 2: I tetarti diastasi, Cube 2: Η τέταρτη διάσταση, Cube², CUBE2, Cube² : Hypercube, Cube²: Η τέταρτη διάσταση, Cubul 2, El cubo 2: Hipercubo, Hypercube, Il cubo 2: Hypercube, Kocka 2: Hiperkocka, Kocka 2. - Hiperkocka, Kostka 2: Hypercube, Kubas 2: Hiperkubas, Kubs 2: Hiperkubs, Küp 2: Hiperküp, Kuup 2, Mê Cung Lập Phương 2: Ác Mộng Siêu Hình, Коцка 2: Хиперкоцка, Куб 2: Гиперкуб, Куб 2: Гіперкуб, Кубът на страха 2: Хиперкуб, 異次元殺陣2：超級立方體, Cube: Hypercube, Kostka 2: Hyperkrychle, 异次元杀阵2, 異次元殺陣之超級立方體, Cube 2: Hipersześcian, El Cubo 2 Hipercub, Kostka², Cube 2։ Hypercube, Mê Cung Lập Phương 2

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов

Цитаты

Jerry Whitehall Здравствуйте, миссис Пэйли.
Mrs. Paley Здравствуйте.
Jerry Whitehall Вы случайно не знаете, почему вы здесь?
Mrs. Paley Ох, дорогой, я никогда особенно не понимала философию.
[Некоторые из других тихо смеются]

Отзывы о фильме

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