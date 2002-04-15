Безумный ученый, который создал гиперкуб, наполнил свое изобретение новыми жертвами. В каждой комнате царят законы четвертого измерения. В попытках спастись восемь человек понимают, что только когда они разгадают все смертельные загадки, они смогут выжить и выйти из лабиринта прежде, чем гиперкуб растает вместе с ними.
|8 августа 2003
|Бразилия
|25 февраля 2003
|Великобритания
|14 июля 2003
|Германия
|5 ноября 2002
|Испания
|14 февраля 2003
|Италия
|26 февраля 2003
|Португалия
|M/16
|15 апреля 2002
|США
|18 июня 2003
|Франция
|29 августа 2002
|Чехия