«Литвяк»
Феликс и машина времени

, 2006
Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine
Германия / анимация / 18+
О фильме

Эту красочную анимацию подарили детям немецкие мультипликаторы. Феликс - это маленький игрушечный кролик. Ну и что, что он не настоящий? Зато у него есть мечта - попутешествовать с помощью машины времени в разные века. Вообще он большой затейник, и в голове его роятся такие идеи, которые придут в голову не всякому взрослому человеку. Он очень многое умеет, хотя и не показывает этого людям. И вот мечта фантазера сбывается. Теперь у него есть возможность побывать и во времени, когда по земле бегали огромные мамонты, на которых с дубинками охотились древние люди. И посмотреть, как жили древние египтяне, узнать, как обитают жители джунглей или северных широт, окунуться в средневековье и еще многое, многое другое. 

В ролях

Кристиана Пауль
Патрик Флекен
Хельмут Маркворт
Сунньи Меллес
Ханс Вернер Ольм
Доменик Редль
Режиссер Джузеппе Лагана
Сценарист Constanza Droop, Аннет Ланген, Джон Пайсли, Mark Slater
Композитор Danny Chang
Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 16 февраля 2006
Дата выхода
16 февраля 2006 Германия
14 июня 2007 Израиль
12 января 2007 Италия
Сборы в мире $3 519 324
Производство Caligari Film- und Fernsehproduktions, MIM Mondo IGEL Media, Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF)
Другие названия
Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine, Felix and the Time Machine, Felix 2 - arnav ha'tza'atzoua u'mehonat ha'zman, Felix 2 - The Mechanical Rabbit and the Time Machine, Felix il coniglietto e la macchina del tempo, Felix, o Coelho de Brinquedo e a Máquina do Tempo

Рейтинг мультфильма

5.8
6.1 IMDb
