Эту красочную анимацию подарили детям немецкие мультипликаторы. Феликс - это маленький игрушечный кролик. Ну и что, что он не настоящий? Зато у него есть мечта - попутешествовать с помощью машины времени в разные века. Вообще он большой затейник, и в голове его роятся такие идеи, которые придут в голову не всякому взрослому человеку. Он очень многое умеет, хотя и не показывает этого людям. И вот мечта фантазера сбывается. Теперь у него есть возможность побывать и во времени, когда по земле бегали огромные мамонты, на которых с дубинками охотились древние люди. И посмотреть, как жили древние египтяне, узнать, как обитают жители джунглей или северных широт, окунуться в средневековье и еще многое, многое другое.