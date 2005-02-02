Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Путешествие Феликса
Постер мультфильма Путешествие Феликса
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Путешествие Феликса

Путешествие Феликса

Felix — Ein Hase auf Weltreise 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Родители маленькой Софи во время пикника ставят палатку в волшебном лесу. С этого и начинаются приключения зайчонка Феликса. Ему приходится сражаться с Троллем, Полтергейстом, он встречает на своём пути Йети, Несси, милого обитателя Лохнесского озера, капитана подводной лодки Бруно, путешествующего с вымершими животными к затерянной Атлантиде, и, к тому же, попадает в Трансильванию. За время своего путешествия Феликс обретает много новых друзей и, к счастью, благополучно возвращается домой…

Страна Германия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 2 февраля 2005
Дата выхода
2 февраля 2005 Германия
29 июня 2006 Израиль
1 февраля 2014 США
Сборы в мире $7 821 859
Производство Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF), Caligari Film- und Fernsehproduktions, MIM Mondo IGEL Media
Другие названия
Felix - Ein Hase auf Weltreise, Felix - Autour du Monde, Felix All Around the World, Felix All Around the World: An Animated Classic, Félix e a Máquina do Tempo, Felix, uma Volta ao Mundo, Felix: All Around the World, Felix: Around the World, Felix: Coniglietto giramondo, Misaviv la'olam im Felix
Режиссер
Джузеппе Лагана
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Путешествие Феликса
Феликс и машина времени 5.8
Феликс и машина времени (2006)

Рейтинг мультфильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше