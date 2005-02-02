Отзывы о мультфильме
Родители маленькой Софи во время пикника ставят палатку в волшебном лесу. С этого и начинаются приключения зайчонка Феликса. Ему приходится сражаться с Троллем, Полтергейстом, он встречает на своём пути Йети, Несси, милого обитателя Лохнесского озера, капитана подводной лодки Бруно, путешествующего с вымершими животными к затерянной Атлантиде, и, к тому же, попадает в Трансильванию. За время своего путешествия Феликс обретает много новых друзей и, к счастью, благополучно возвращается домой…
|2 февраля 2005
|Германия
|29 июня 2006
|Израиль
|1 февраля 2014
|США