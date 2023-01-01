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Феликс и машина времени Феликс и машина времени
Киноафиша Фильмы Феликс и машина времени Феликс и машина времени, 2006: актеры и роли
Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine Феликс и машина времени 2006 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Феликс и машина времени, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джузеппе Лагана
В ролях
Кристиана Пауль Кристиана Пауль Christiane Paul Патрик Флекен Patrick Flecken Хельмут Маркворт Helmut Markwort Сунньи Меллес Sunnyi Melles
Праведник
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