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Однажды преступив черту

Odnazhdy prestupiv chertu 18+
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О фильме

 Однажды Людмила и ее сын подвергаются жестокому нападению уличных бандитов. Их грабят и избивают, но пострадавшим удается попасть в больницу. Когда Людмила приходит в себя, ей сообщают, что ее сын находится в коме, а из-за нападения уже возбуждено уголовное дело. Вести расследование будет Олег Ершов, талантливый детектив, который выводил на чистую воду не один десяток преступников. Но Людмиле, у которой от горя помутился рассудок, кажется, что полиция совсем не работает. Она принимает решение самостоятельно выследить и наказать бандитов. И на все свои сбережения покупает оружие… 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Производство Mediaprofsoyuz
Другие названия
Odnazhdy prestupiv chertu, Once Crossing the Line, Однажды преступив черту
Режиссер
Максим Демченко
Максим Демченко
В ролях
Светлана Тимофеева-Летуновская
Анжела Кораблева
Александр Зеленков
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Александр Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
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