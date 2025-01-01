Однажды Людмила и ее сын подвергаются жестокому нападению уличных бандитов. Их грабят и избивают, но пострадавшим удается попасть в больницу. Когда Людмила приходит в себя, ей сообщают, что ее сын находится в коме, а из-за нападения уже возбуждено уголовное дело. Вести расследование будет Олег Ершов, талантливый детектив, который выводил на чистую воду не один десяток преступников. Но Людмиле, у которой от горя помутился рассудок, кажется, что полиция совсем не работает. Она принимает решение самостоятельно выследить и наказать бандитов. И на все свои сбережения покупает оружие…