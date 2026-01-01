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Фильмография
Юлия Кудояр
Yuliya Kudoyar
Киноафиша
Персоны
Юлия Кудояр
Юлия Кудояр
Yuliya Kudoyar
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Отец Матвей
(2014)
7.1
Ключ от всех дверей
(2021)
6.9
Тайны следствия
(2000)
Фильмография Юлия Кудояр
7.1
Ключ от всех дверей
драма
2021, Россия
Дети ветра
мелодрама, детектив, мини-сериал
2020, Россия
Ангел-хранитель
мелодрама
2019, Россия
Мама Люба
мелодрама
2017, Россия
Украденное счастье
драма, мелодрама
2016, Россия
5.2
Ура! Каникулы!
Ura! Kanikuly!
семейный
2016, Россия
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Рецензия
Сломанные судьбы
драма, мелодрама, мини-сериал
2015, Россия
7.2
Отец Матвей
мелодрама, криминал
2014, Россия
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