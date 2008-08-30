Хоррор совместного производства нескольких европейских стран и Австралии был создан большой командой, в числе которой можно назвать Жереми Бюрдека — одного из продюсеров нашумевшего черно-белого фильма «Артист». Поиски родителей, которые потеряли своих детей, приводят их в странное и опасное место, находящееся в подпространстве. Джейн и Пол — богатая пара, которые были в Таиланде и помогали организовать приют, когда цунами 2005 года обрушилось на остров. У Джейн и Пол был сын, который пропал во время шторма, и с тех пор его тело не было найдено. Джейн надеется, что он все еще жив, и ее мечта переходит в отчаянную уверенность, когда ей попадается видео о том, что ребенок содержится у похитителей из Бирмы. Пол платит большую сумму местному преступнику, мистеру Гао, чтобы сопровождать их в запретную зону, в которую вхож только тайский криминалитет, рядом с бирманской границей. Вскоре они оказываются в странном месте, законов которого они не понимают, а местные жители которого общаются с духами мертвых.