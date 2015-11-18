Человек и компьютеры – одна из любимейших тем научной фантастики. Помимо культовых блокбастеров уровня «Терминатора» или «Матрицы» на экраны год за годом выходят и независимые фильмы о смертоносных изобретениях. С одним из них – разумной программой «Эшелон», захватившей контроль над всей техникой, людьми и даже силами природы, – нас знакомят создатели остросюжетного экшна «Штормагеддон». Нечто жуткое происходит в Америке: оружие, компьютеры, космические спутники начинают жить своей жизнью, а точнее по приказу невидимого и уж точно не миролюбивого командира. Тем временем одинокая журналистка Молли Вэдинг, дочь покойного ученого-изобретателя, получает послание из прошлого – видеозапись с сердечной отцовской просьбой остановить апокалипсис. Именно профессор Вэдинг когда-то создал сверхмощную компьютерную программу «Эшелон», способную управлять всеми электронными системами. Осознав, что собственными руками он занес над человечеством Дамоклов меч, Вэдинг передает миссию по спасению мира своей повзрослевшей дочери, а в помощники ей нарекает загадочного мужчину без прошлого Адама.