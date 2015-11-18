Штормагеддон

, 2015
Stormageddon
США / драма, триллер / 18+
О фильме

Человек и компьютеры – одна из любимейших тем научной фантастики. Помимо культовых блокбастеров уровня «Терминатора» или «Матрицы» на экраны год за годом выходят и независимые фильмы о смертоносных изобретениях. С одним из них – разумной программой «Эшелон», захватившей контроль над всей техникой, людьми и даже силами природы, – нас знакомят создатели остросюжетного экшна «Штормагеддон». Нечто жуткое происходит в Америке: оружие, компьютеры, космические спутники начинают жить своей жизнью, а точнее по приказу невидимого и уж точно не миролюбивого командира. Тем временем одинокая журналистка Молли Вэдинг, дочь покойного ученого-изобретателя, получает послание из прошлого – видеозапись с сердечной отцовской просьбой остановить апокалипсис. Именно профессор Вэдинг когда-то создал сверхмощную компьютерную программу «Эшелон», способную управлять всеми электронными системами. Осознав, что собственными руками он занес над человечеством Дамоклов меч, Вэдинг передает миссию по спасению мира своей повзрослевшей дочери, а в помощники ей нарекает загадочного мужчину без прошлого Адама.

В ролях

Эдриан Пол
Ив Мауро
Роберт Бланш
Мерси Мэлик
Джон Мак
Джон Хенниган
Режиссер Ник Лион
Сценарист Нил Эльман
Композитор Крис Риденауа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 18 ноября 2015
Дата выхода
18 ноября 2015 Великобритания
Производство Cinetel Films
Другие названия
Stormageddon, Das Echelon Desaster, Hukatuse eshelon, Tormentageddon: Apocalipsis infernal, Штормагеддон

4.3
4.1 IMDb

Отзывы о фильме

