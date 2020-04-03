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Шкатулка дьявола. Дублированный трейлер
Шкатулка дьявола. Дублированный трейлер
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Дата публикации: 3 апреля 2020
Шкатулка дьявола
– Молодой историк переезжает из Америки в британскую глубинку. Устроившись работать куратором музея, он находит и открывает старинную шкатулку, в которой скрывается древнее зло.
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