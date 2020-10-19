«Шкатулка дьявола»: Рецензия Киноафиши
Жуткий клоун спасает стандартную историю.
Бредя по полю с металлоискателем, англичанин находит «Джека в коробочке» — большую музыкальную шкатулку, из которой выпрыгивает кукла клоуна. Вот только оказывается, что в жутковатой игрушке притаилось настоящее зло. Спустя 12 лет в Британию прибывает Кейси Рейнольдс и устраивается работать смотрителем в музее. Разбирая экспонаты в подсобке, он находит ту самую шкатулку и выпускает монстра на свободу. Теперь чудовище не успокоится, пока не насытится на годы вперёд.
Злых клоунов уже давно можно считать главными неудачниками среди кинозлодеев — настолько им не везёт с экранизациями. На одно удачное «Оно» или четвёртый сезон «Американской истории ужасов» приходится несколько копеечных и очень плохих фильмов вроде «Убивать шутя», не говоря уже про безумный «Клоунский торнадо».
В этом плане за «Шкатулку дьявола» где-то даже обидно. Ведь автор картины Лоуренс Фаулер при минимальном бюджете и минимальном же опыте («Проклятие: Кукла ведьмы», смотреть который просто невозможно, не в счёт) показал вполне себе жуткого монстра. Конечно, когда из коробки торчит одна трёхпалая лапа, это скорее смешно. Но двухметровый Роберт Нэйрн, который отлично перевоплощается в монстров, даже при таком простом гриме двигается очень пугающе.
Добавить бы к этому хоть какой-то работы с цветокоррекцией и толковых спецэффектов, а главное, стройный сюжет, и все апологеты непризнанной болезни «коулрофобии» (боязни клоунов) точно бы испугались.
Увы, Фаулер будто специально всеми силами портит впечатления от своего фильма. Для начала он даёт злодею преступно мало времени в кадре. Но зато пытается закинуть в сюжет какие-то не слишком нужные драматические элементы. Конечно, линия близости Кейси и его новой знакомой Лизы необходима сюжету. Но что дают флэшбеки о погибшей невесте — непонятно. Разве только ощущение, что даже мёртвая бывшая может унижать героя.
Со второстепенными персонажами обходятся максимально нагло: они просто заходят в кадр, когда нужны для сюжета, и ведут себя так, будто зритель уже с ними знаком. Потом так же бесследно исчезают, сообщив героям необходимую информацию. Вот в этих странных разговорах и проходит значительная часть картины.
Здесь нужно отдать должное прогрессу Лоуренса Фаулера. По сравнению с дебютной «Куклой ведьмы» съёмки стали чуть лучше. Нет, конечно, диалоги показаны всё такими же примитивными «восьмёрками», а их содержание мало напоминает разговоры живых людей. Но они хотя бы уже ровно смонтированы, и актёры не выжидают ответную реплику. Если так пойдёт дальше, через пару работ режиссёр научится снимать действительно интересно. Но пока что приходится довольствоваться нестройным сценарием и максимально банальными сюжетными ходами.
Уж если и стоит смотреть этот фильм, то только ради последней трети, где клоуну дают хоть немного свободы и движения. Останется лишь посетовать, что картину просто не превратили в откровенный трэш с убийствами и расчленёнкой. Пусть и с теми же дешёвыми эффектами, но без попыток уложить это в драматический сюжет история выглядела бы бодрее.
Как и в случае со многими другими фильмами ужасов, «Шкатулка дьявола» в русской локализации приобрела более громкий и зловещий заголовок, чем стоило бы. Возможно, хотели сыграть на аналогии с более удачной «Шкатулкой проклятия» (тоже имевшей в оригинале совсем другое название). Но ни о каком дьяволе в сюжете речь не идёт, здесь скорее привычный «Чёртик из коробочки», который вроде как должен и пугать, и веселить. И вот он как раз удался, а всё остальное — не очень.
Алексей Хромов