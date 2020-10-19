«Шкатулка дьявола»: Рецензия Киноафиши

Бредя по полю с металлоискателем, англичанин находит «Джека в коробочке» — большую музыкальную шкатулку, из которой выпрыгивает кукла клоуна. Вот только оказывается, что в жутковатой игрушке притаилось настоящее зло. Спустя 12 лет в Британию прибывает Кейси Рейнольдс и устраивается работать смотрителем в музее. Разбирая экспонаты в подсобке, он находит ту самую шкатулку и выпускает монстра на свободу. Теперь чудовище не успокоится, пока не насытится на годы вперёд.

Злых клоунов уже давно можно считать главными неудачниками среди кинозлодеев — настолько им не везёт с экранизациями. На одно удачное «Оно» или четвёртый сезон «Американской истории ужасов» приходится несколько копеечных и очень плохих фильмов вроде «Убивать шутя», не говоря уже про безумный «Клоунский торнадо».

Шкатулка дьявола

В этом плане за «Шкатулку дьявола» где-то даже обидно. Ведь автор картины Лоуренс Фаулер при минимальном бюджете и минимальном же опыте («Проклятие: Кукла ведьмы», смотреть который просто невозможно, не в счёт) показал вполне себе жуткого монстра. Конечно, когда из коробки торчит одна трёхпалая лапа, это скорее смешно. Но двухметровый Роберт Нэйрн, который отлично перевоплощается в монстров, даже при таком простом гриме двигается очень пугающе.

Добавить бы к этому хоть какой-то работы с цветокоррекцией и толковых спецэффектов, а главное, стройный сюжет, и все апологеты непризнанной болезни «коулрофобии» (боязни клоунов) точно бы испугались.

Шкатулка дьявола

Увы, Фаулер будто специально всеми силами портит впечатления от своего фильма. Для начала он даёт злодею преступно мало времени в кадре. Но зато пытается закинуть в сюжет какие-то не слишком нужные драматические элементы. Конечно, линия близости Кейси и его новой знакомой Лизы необходима сюжету. Но что дают флэшбеки о погибшей невесте — непонятно. Разве только ощущение, что даже мёртвая бывшая может унижать героя.

Со второстепенными персонажами обходятся максимально нагло: они просто заходят в кадр, когда нужны для сюжета, и ведут себя так, будто зритель уже с ними знаком. Потом так же бесследно исчезают, сообщив героям необходимую информацию. Вот в этих странных разговорах и проходит значительная часть картины.

Шкатулка дьявола

Здесь нужно отдать должное прогрессу Лоуренса Фаулера. По сравнению с дебютной «Куклой ведьмы» съёмки стали чуть лучше. Нет, конечно, диалоги показаны всё такими же примитивными «восьмёрками», а их содержание мало напоминает разговоры живых людей. Но они хотя бы уже ровно смонтированы, и актёры не выжидают ответную реплику. Если так пойдёт дальше, через пару работ режиссёр научится снимать действительно интересно. Но пока что приходится довольствоваться нестройным сценарием и максимально банальными сюжетными ходами.

Уж если и стоит смотреть этот фильм, то только ради последней трети, где клоуну дают хоть немного свободы и движения. Останется лишь посетовать, что картину просто не превратили в откровенный трэш с убийствами и расчленёнкой. Пусть и с теми же дешёвыми эффектами, но без попыток уложить это в драматический сюжет история выглядела бы бодрее.

Шкатулка дьявола

Как и в случае со многими другими фильмами ужасов, «Шкатулка дьявола» в русской локализации приобрела более громкий и зловещий заголовок, чем стоило бы. Возможно, хотели сыграть на аналогии с более удачной «Шкатулкой проклятия» (тоже имевшей в оригинале совсем другое название). Но ни о каком дьяволе в сюжете речь не идёт, здесь скорее привычный «Чёртик из коробочки», который вроде как должен и пугать, и веселить. И вот он как раз удался, а всё остальное — не очень.

Алексей Хромов