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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Люси-Джейн Куинлэн
Lucy-Jane Quinlan
Киноафиша
Персоны
Люси-Джейн Куинлэн
Люси-Джейн Куинлэн
Lucy-Jane Quinlan
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Скованный
(2018)
4.2
Шкатулка дьявола
(2020)
4.1
Заблудившиеся
(2017)
Фильмография Люси-Джейн Куинлэн
4.2
Шкатулка дьявола
The Jack in the Box
ужасы
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Скованный
Tucked
драма
2018, Великобритания
4.1
Заблудившиеся
Unhinged
ужасы
2017, Великобритания
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