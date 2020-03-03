«Милый друг»: Рецензия Киноафиши

Симон — бедный мальчик, живущий в детском доме, но жизнь его была бы тяжелее, если бы не уникальная способность. Он может превращаться в любого человека, до которого дотронется. При этом его волшебная способность дотошно относится к генетике, потому что при превращении Симон наследует и любые болезни, которыми другой болеет (сцена, показывающая это, — одна из лучших в фильме). Правда, когда он снова становится Симоном, то тело его регенерирует.

И кто знает, чего бы он мог добиться во взрослой жизни с такой способностью, будь он поциничнее: стал бы политиком, рок-звездой или тираном сверхдержавы? Но он подружился с Томой и Мадлен — братом и сестрой из богатой семьи. Они всё больше проводят времени вместе, и они правда счастливы, однако всё рушит трагический случай.

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Дальше спойлерить как-то неуместно. Много о сюжете рассказать не получается, всё-таки способность Симона меняться является не просто красивой фишкой и возможностью показать спецэффекты, а реально влияющей на сюжет сказочной условностью. Сценарий фильма нельзя назвать безупречным, кое-где темп сильно провисает, кое-где есть вопросы к логике повествования и логичности некоторых поступков героев (это можно скинуть на то, что они все такие пассионарии). Кроме того, «детская» часть истории кажется, с одной стороны, растянутой экспозицией, а с другой — это и некий эмоциональный центр истории, её сердце. В частности, именно в первые полчаса фильм более всего выглядит именно сказкой, а не фантастической мелодрамой типа «Жены путешественника во времени».

«Милый друг» (оригинальное название «Последняя жизнь Симона» не делает вводящей в заблуждение отсылки к роману де Мопассана) — кино во многом о том, как детство и полученный в нём опыт формируют наше будущее и нашу картину мира. Но ещё это кино о самоопределении. Симон в силу своей фантастической способности, конечно, обладает повышенной эмпатией, но очевидно, что дальнейший его путь приводит к распаду личности — в фильме есть несколько достойных сцен, иллюстрирующих это. Но всё же лента не уходит в психологический триллер, оставаясь в комфортных рамках сказки.

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Чем-то картина похожа на классические диснеевские истории, но больше всего — на сказочника Спилберга. Об этом говорит многое: и совмещение совсем уж сказочных допущений с самой низменной бытовухой, и гуманистический посыл истории, и подражательный, но атмосферный и подходящий фильму музыкальный ряд.

В «Милом друге» могут найти себя в первую очередь любители необычных мелодраматических историй, той же «Жены путешественника во времени», — тематически они совсем о разном, но идеологически очень близки. И, конечно, те, кто любит пустить слезу в кино, — «Милый друг» располагает своего зрителя над ним если не поплакать, то хотя бы повздыхать.

Пётр Волошин