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Ю Джэ-мён
Yoo Jae-myeong
Киноафиша
Персоны
Ю Джэ-мён
Ю Джэ-мён
Yoo Jae-myeong
Дата рождения
3 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Ю Джэ-мёна
Родился 3 июня 1973 года. Пусан, Южная Корея.
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