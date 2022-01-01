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Ким Хо-джон
Ким Хо-джон
Kim Ho-jeong
О персоне
Фильмография
Ким Хо-джон
Kim Ho-jeong
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Дата рождения
10 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Ким Хо-джон
Родилась 10 марта 1968 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ким Хо-джон
Зверь
детектив, боевик, криминал
2019, Корея
6.0
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