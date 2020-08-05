«Страшные истории, рассказанные на ночь»: Рецензия Киноафиши

Диджей Род Уилсон ведёт ночной радиоэфир. Он рассказывает слушателям жуткие истории: о девочке, которая фотографировала покойника, преступнике, получившем очень необычное наказание, или о смертельной погоне в лесу. А ещё в эфир звонят радиослушатели, которые делятся своими рассказами. Но действительно ли всё это — лишь страшные байки?

Антологии ужасов — вечно живой и любимый зрителями жанр. Авторам проекта достаточно собрать несколько толковых режиссёров, придумать короткие истории и связать их какой-то общей линией. Недаром все обожали «Сумеречную зону», а «Байки из склепа» когда-то стали одним из главных хитов HBO. Да и на большом экране блистал «Калейдоскоп ужасов» от Джорджа Ромеро и Стивена Кинга.

Но при кажущейся простоте создателям таких фильмов нужно обладать недюжинным талантом, чтобы уместить в короткие рассказы полноценный сюжет. Или хотя бы просто успеть напугать зрителя. «Страшные истории, рассказанные на ночь» справляются с этой задачей посредственно. Хотя удачные сцены в картине всё же есть.

Страшные истории, рассказанные на ночь

Кстати, российские локализаторы явно пытаются сыграть на аналогии с более популярным фильмом «Страшные истории для рассказа в темноте», к которому приложил руку Гильермо дель Торо, чтобы привлечь зрителя. На самом же деле проект называется «Ночь ужаса» и над ним по большей части работали начинающие режиссёры и малоизвестные актёры.

Неопытность создателей часто заметна. В первую очередь в неоднородности сюжета. Некоторые новеллы выглядят действительно впечатляюще. Первая сценка явно отсылает к классическим хоррорам, и небольшой хронометраж ей только идёт. А сюжет о заключённом и вовсе можно считать самым удачным. Он пугает скорее социальным подтекстом и самой психологией: действие концентрируется не на скримерах или жестокости, а на преображении персонажа.

И даже совсем коротенькая история о девочке, которая находит в доме странное существо, — тоже удачная находка. В ней нет никаких подробностей, и сюжет практически не развивается. Но здесь это и не нужно, есть атмосфера эмоции.

Страшные истории, рассказанные на ночь

Но в других частях создателям явно не хватило времени или таланта, чтобы докопаться до сути. Иногда кажется, что сюжетный твист должен стать началом интересной истории, но её тут же обрывают и переходят к следующей. А то и вовсе в разных частях используют повторяющиеся приёмы, которые быстро перестают пугать.

Из-за такой нестройности зрителю трудно погрузиться в атмосферу «Страшных историй, рассказанных на ночь». Ведь за удачным сюжетом, который заставит покрепче вцепиться в кресло, наверняка придётся пережидать очередной предсказуемый ужастик со слабыми эффектами.

Но всё же главная проблема картины — сам герой Род. Во-первых, ему уделяют слишком много внимания, превращая долгие куски фильма в камерные монологи. А ведь он даже не так харизматичен, как скелет из «Баек из склепа». Вряд ли кому долго интересно слушать страшные рассказы, но при этом смотреть на диджея-хиппи. А во-вторых, сюжетная линия Рода кажется самой формальной и ненужной, как будто герой появился только ради финального твиста, который не слишком то впечатляет.

НазваниеСтрашные истории, рассказанные на ночь

И всё же «Страшные истории, рассказанные на ночь» — банальный и нестройный, но вполне терпимый ужастик, который спасает как раз непритязательность. Он явно опирается на классику жанра и просто радует простыми зарисовками.

Возможно, его стоило бы выпустить не летом, а на Хэллоуин, чтобы подростки могли заглянуть на сеанс весёлой компанией. Ведь смотреть фильм слишком внимательно и вдумчиво нет никакого смысла, да и вряд ли он кого-то сильно напугает — даже скримеры здесь удаются не всегда. А вот просто развлечься и попытаться угадать, чем же закончится очередная байка — вполне забавно.

Алексей Хромов