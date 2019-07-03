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BTS: Bring The Soul. The movie BTS: Bring The Soul. The movie
Киноафиша Фильмы BTS: Bring The Soul. The movie Отзывы о фильме «BTS: Bring The Soul. The movie»
BTS: Bring The Soul. The movie BTS: Bring The Soul. The movie 2019 / Корея
7.8 Оцените
56 голосов
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Отзывы о фильме «BTS: Bring The Soul. The movie»

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Наталья Новак 3 июля 2019, 18:07
А когда билеты поступят в продажу?
3 июля 2019, 18:07 Ответить
Аня Мин 3 июля 2019, 18:49
Билеты уже в продаже.Как их купить через сайт кинотеатра"Далма Гарден"?
3 июля 2019, 18:49 Ответить
Jungkook Jeon 3 июля 2019, 20:09
надеюсь его будут показываать.. молимся.
3 июля 2019, 20:09 Ответить
Альбина Алтынбекова 4 июля 2019, 12:03
На прошлый фильм я не смогла прийти и надеюсь на этот смогу. Файтин.
4 июля 2019, 12:03 Ответить
Елена Ягубова 5 июля 2019, 21:16
О Боже, не ожидала что в кинотеатре “Кинопарк» будут показывать (возможно)этот фильм. Надеюсь билеты поступят в продажу.
5 июля 2019, 21:16 Ответить
Лера Бантанова 8 июля 2019, 22:42
Оценка
я ходила на прошлый фильм и надеюсь пойду на следующий , я так счастлива что аж плакать хочетсяТ-Т
8 июля 2019, 22:42 Ответить
Adel Tash 20 июля 2019, 13:07
В прошлый раз , я не смогла пойти . Надеюсь в этот раз я пойду. ВСЕМ ARMY ФАЙТИН!
20 июля 2019, 13:07 Ответить
Дильназ Галымжанова 29 июля 2019, 12:03
Будете показывать? Когда выйдет на продажу?
29 июля 2019, 12:03 Ответить
No Name 31 июля 2019, 11:03
Куда плакать?
Аааа, я обязана пойти на это.❤
31 июля 2019, 11:03 Ответить
Анастасия Фёдорова 31 июля 2019, 19:20
Оценка
Вааай, с нетерпением жду этого фильма.❤️
31 июля 2019, 19:20 Ответить
Настя Холмогорова 4 августа 2019, 18:03
А 16:35 это Московское время?
4 августа 2019, 18:03 Ответить
Софья Оверкина 7 августа 2019, 11:55
Эх надеюсь появятся!😭😭😭
7 августа 2019, 11:55 Ответить
aliaserazdinova 7 августа 2019, 16:27
Надеюсь что выйдет!❤️
7 августа 2019, 16:27 Ответить
Эльвира Каримова 7 августа 2019, 17:24
Вы все из Камских Полян??
7 августа 2019, 17:24 Ответить
Полина Смаль 7 августа 2019, 20:55
Очень надеюсь что у нас покажут 😹💜
7 августа 2019, 20:55 Ответить
Валерия Шмакова 7 августа 2019, 21:06
в ответ на сообщение Полина Смаль от 7 августа 2019, 20:55
Показывают или нет?
7 августа 2019, 21:06 Ответить
Полина Смаль 8 августа 2019, 08:54
в ответ на сообщение Валерия Шмакова от 7 августа 2019, 21:06
У нас не знаю, сегодня буду звонить и спрашивать есть ли билеты
8 августа 2019, 08:54 Ответить
Екатерина Тушенцова 8 августа 2019, 09:36
в ответ на сообщение Полина Смаль от 8 августа 2019, 08:54
Ты из Апшеронска?
8 августа 2019, 09:36 Ответить
Лиза Мельникова 8 августа 2019, 11:02
в ответ на сообщение Jungkook Jeon от 3 июля 2019, 20:09
Господи вот бы фильм показали 😭
8 августа 2019, 11:02 Ответить
Ванюша Хвалько 8 августа 2019, 11:40
А где это будет? Будет в Николаевськой области в городе Первомайск?
8 августа 2019, 11:40 Ответить
Лиза Иванова 8 августа 2019, 18:44
Очень ждём фильм!! Надеюсь покажут!😍👍
8 августа 2019, 18:44 Ответить
Кристина Юзбашян 8 августа 2019, 21:31
Оценка
Скажите пожалуйста,а фильм будут показывать??
8 августа 2019, 21:31 Ответить
liza_kim_bts 10 августа 2019, 17:40
жду .(
10 августа 2019, 17:40 Ответить
Эвелина Ростовская 10 августа 2019, 19:33
скажите мне почему имена написаны не правильно?
10 августа 2019, 19:33 Ответить
Даша Весич 11 августа 2019, 17:57
Боже просто жду)
11 августа 2019, 17:57 Ответить
Данил Костров 19 августа 2019, 04:22
Надеюсь эту парашу не покажут
19 августа 2019, 04:22 Ответить
ariadna.lav.777 19 августа 2019, 15:30
Жду когда будет фильм
19 августа 2019, 15:30 Ответить
Dinara Vershinina 6 октября 2019, 18:45
А ни кто не подскажет ещё будут сеансы?)Просто мы с подругой как обычно всё пропустили)(😞
6 октября 2019, 18:45 Ответить
Камила Ким 29 ноября 2019, 12:16
Оценка
Лучший документальный фильм!
29 ноября 2019, 12:16 Ответить
Камила Ким 29 ноября 2019, 12:17
в ответ на сообщение Данил Костров от 19 августа 2019, 04:22
Оценка
Параша это твоё существование. Тебя заставляли пойти? Или ты решаешь судьбы миллионов фанатов?
29 ноября 2019, 12:17 Ответить
Настя Любленская 31 августа 2020, 21:30
Молимся, молимся ,что его будут показывать.
31 августа 2020, 21:30 Ответить
Emma Morel 4 сентября 2020, 20:29
Оценка
Когда билеты поступят в продажу?
4 сентября 2020, 20:29 Ответить
Киноафиша.инфо 7 сентября 2020, 09:19
в ответ на сообщение Emma Morel от 4 сентября 2020, 20:29
Здравствуйте, следить за актуальным расписанием на странице фильма.
7 сентября 2020, 09:19 Ответить
gulimusenbaj 17 февраля 2022, 20:02
Оценка
Надо билет
17 февраля 2022, 20:02 Ответить
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