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BTS: Bring The Soul. The movie
Отзывы о фильме «BTS: Bring The Soul. The movie»
BTS: Bring The Soul. The movie
BTS: Bring The Soul. The movie
2019 / Корея
7.8
Оцените
56
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Наталья Новак
3 июля 2019, 18:07
А когда билеты поступят в продажу?
3 июля 2019, 18:07
13
0
Ответить
Аня Мин
3 июля 2019, 18:49
Билеты уже в продаже.Как их купить через сайт кинотеатра"Далма Гарден"?
3 июля 2019, 18:49
2
0
Ответить
Jungkook Jeon
3 июля 2019, 20:09
надеюсь его будут показываать.. молимся.
3 июля 2019, 20:09
10
0
Ответить
Альбина Алтынбекова
4 июля 2019, 12:03
На прошлый фильм я не смогла прийти и надеюсь на этот смогу. Файтин.
4 июля 2019, 12:03
6
0
Ответить
Елена Ягубова
5 июля 2019, 21:16
О Боже, не ожидала что в кинотеатре “Кинопарк» будут показывать (возможно)этот фильм. Надеюсь билеты поступят в продажу.
5 июля 2019, 21:16
2
0
Ответить
Лера Бантанова
8 июля 2019, 22:42
Оценка
я ходила на прошлый фильм и надеюсь пойду на следующий , я так счастлива что аж плакать хочетсяТ-Т
8 июля 2019, 22:42
3
0
Ответить
Adel Tash
20 июля 2019, 13:07
В прошлый раз , я не смогла пойти . Надеюсь в этот раз я пойду. ВСЕМ ARMY ФАЙТИН!
20 июля 2019, 13:07
6
0
Ответить
Дильназ Галымжанова
29 июля 2019, 12:03
Будете показывать? Когда выйдет на продажу?
29 июля 2019, 12:03
3
0
Ответить
No Name
31 июля 2019, 11:03
Куда плакать?
Аааа, я обязана пойти на это.❤
31 июля 2019, 11:03
5
0
Ответить
Анастасия Фёдорова
31 июля 2019, 19:20
Оценка
Вааай, с нетерпением жду этого фильма.❤️
31 июля 2019, 19:20
3
0
Ответить
Настя Холмогорова
4 августа 2019, 18:03
А 16:35 это Московское время?
4 августа 2019, 18:03
0
0
Ответить
Софья Оверкина
7 августа 2019, 11:55
Эх надеюсь появятся!😭😭😭
7 августа 2019, 11:55
2
0
Ответить
aliaserazdinova
7 августа 2019, 16:27
Надеюсь что выйдет!❤️
7 августа 2019, 16:27
1
0
Ответить
Эльвира Каримова
7 августа 2019, 17:24
Вы все из Камских Полян??
7 августа 2019, 17:24
0
0
Ответить
Полина Смаль
7 августа 2019, 20:55
Очень надеюсь что у нас покажут 😹💜
7 августа 2019, 20:55
3
0
Ответить
Валерия Шмакова
7 августа 2019, 21:06
в ответ на сообщение
Полина Смаль от 7 августа 2019, 20:55
Показывают или нет?
7 августа 2019, 21:06
2
0
Ответить
Полина Смаль
8 августа 2019, 08:54
в ответ на сообщение
Валерия Шмакова от 7 августа 2019, 21:06
У нас не знаю, сегодня буду звонить и спрашивать есть ли билеты
8 августа 2019, 08:54
1
0
Ответить
Екатерина Тушенцова
8 августа 2019, 09:36
в ответ на сообщение
Полина Смаль от 8 августа 2019, 08:54
Ты из Апшеронска?
8 августа 2019, 09:36
1
0
Ответить
Лиза Мельникова
8 августа 2019, 11:02
в ответ на сообщение
Jungkook Jeon от 3 июля 2019, 20:09
Господи вот бы фильм показали 😭
8 августа 2019, 11:02
2
0
Ответить
Ванюша Хвалько
8 августа 2019, 11:40
А где это будет? Будет в Николаевськой области в городе Первомайск?
8 августа 2019, 11:40
0
0
Ответить
Лиза Иванова
8 августа 2019, 18:44
Очень ждём фильм!! Надеюсь покажут!😍👍
8 августа 2019, 18:44
2
0
Ответить
Кристина Юзбашян
8 августа 2019, 21:31
Оценка
Скажите пожалуйста,а фильм будут показывать??
8 августа 2019, 21:31
1
0
Ответить
liza_kim_bts
10 августа 2019, 17:40
жду .(
10 августа 2019, 17:40
1
0
Ответить
Эвелина Ростовская
10 августа 2019, 19:33
скажите мне почему имена написаны не правильно?
10 августа 2019, 19:33
0
0
Ответить
Даша Весич
11 августа 2019, 17:57
Боже просто жду)
11 августа 2019, 17:57
0
0
Ответить
Данил Костров
19 августа 2019, 04:22
Надеюсь эту парашу не покажут
19 августа 2019, 04:22
1
2
Ответить
ariadna.lav.777
19 августа 2019, 15:30
Жду когда будет фильм
19 августа 2019, 15:30
0
0
Ответить
Dinara Vershinina
6 октября 2019, 18:45
А ни кто не подскажет ещё будут сеансы?)Просто мы с подругой как обычно всё пропустили)(😞
6 октября 2019, 18:45
0
0
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Камила Ким
29 ноября 2019, 12:16
Оценка
Лучший документальный фильм!
29 ноября 2019, 12:16
1
0
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Камила Ким
29 ноября 2019, 12:17
в ответ на сообщение
Данил Костров от 19 августа 2019, 04:22
Оценка
Параша это твоё существование. Тебя заставляли пойти? Или ты решаешь судьбы миллионов фанатов?
29 ноября 2019, 12:17
2
0
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Настя Любленская
31 августа 2020, 21:30
Молимся, молимся ,что его будут показывать.
31 августа 2020, 21:30
0
0
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Emma Morel
4 сентября 2020, 20:29
Оценка
Когда билеты поступят в продажу?
4 сентября 2020, 20:29
0
0
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Киноафиша.инфо
7 сентября 2020, 09:19
в ответ на сообщение
Emma Morel от 4 сентября 2020, 20:29
Здравствуйте, следить за актуальным расписанием на странице фильма.
7 сентября 2020, 09:19
0
0
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gulimusenbaj
17 февраля 2022, 20:02
Оценка
Надо билет
17 февраля 2022, 20:02
0
0
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