Наша рецензия

Пес Роджер живет в технологичном мегаполисе Робо-Сити. За порядком здесь следят роботы, убирая грязь в домах и на улицах и даже работая в полиции. Хозяева же, отправляясь по своим делам, оставляют домашних животных в удобных залах отдыха. Но Роджеру повезло меньше. Он — уличный бродяга, которому приходится добывать еду себе и близким всеми возможными способами. Однако после того, как злой мэр города выгоняет всех людей, чтобы создать идеальное общество машин, именно Роджер возглавит…