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Союз зверей: Спасение двуногих Союз зверей: Спасение двуногих
Киноафиша Фильмы Союз зверей: Спасение двуногих Отзывы о мультфильме «Союз зверей: Спасение двуногих»
Pets United Союз зверей: Спасение двуногих 2020 / Германия / Китай
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о мультфильме «Союз зверей: Спасение двуногих»

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Пес Роджер живет в технологичном мегаполисе Робо-Сити. За порядком здесь следят роботы, убирая грязь в домах и на улицах и даже работая в полиции. Хозяева же, отправляясь по своим делам, оставляют домашних животных в удобных залах отдыха. Но Роджеру повезло меньше. Он — уличный бродяга, которому приходится добывать еду себе и близким всеми возможными способами. Однако после того, как злой мэр города выгоняет всех людей, чтобы создать идеальное общество машин, именно Роджер возглавит…

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19drakon78 5 декабря 2020, 11:03
Сыну (10 лет) понравился.
5 декабря 2020, 11:03 Ответить
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