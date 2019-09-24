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Каждое поколение имеет своего музыкального героя, ушедшего слишком рано. Их было так много, что появился даже термин «клуб 27». Правда, «Кобейн нашего времени» в него бы никак не вошел. Дело не в таланте, а в формальном критерии – Лил Пип (Lil Peep) скончался от передозировки наркотиков в возрасте 21 года. И вот спустя пару лет на экраны выходит документальный фильм «Lil Peep: Все для всех» (Everybody's Everything). Это попытка биографии…