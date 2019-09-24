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Lil Peep: Всё для всех Lil Peep: Всё для всех
Киноафиша Фильмы Lil Peep: Всё для всех Отзывы о фильме «Lil Peep: Всё для всех»
Everybody's Everything Lil Peep: Всё для всех 2019 / США
7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Lil Peep: Всё для всех»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Каждое поколение имеет своего музыкального героя, ушедшего слишком рано. Их было так много, что появился даже термин «клуб 27». Правда, «Кобейн нашего времени» в него бы никак не вошел. Дело не в таланте, а в формальном критерии – Лил Пип (Lil Peep) скончался от передозировки наркотиков в возрасте 21 года. И вот спустя пару лет на экраны выходит документальный фильм «Lil Peep: Все для всех» (Everybody's Everything). Это попытка биографии…

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Эдвард Юшков 24 сентября 2019, 17:18
Оценка
waiting for u
24 сентября 2019, 17:18 Ответить
Вадим Бучурлин 28 сентября 2019, 17:26
change my name shave my head tell my friends that i'm dead

wanna give all my love to u when i be watching this miracle
28 сентября 2019, 17:26 Ответить
Slava Sorexover 11 октября 2019, 16:12
just a dream come true
11 октября 2019, 16:12 Ответить
Александра Хансен 18 октября 2019, 09:28
when I watch a movie, I will cry
18 октября 2019, 09:28 Ответить
Артём Перепёлкин 10 ноября 2019, 16:26
Кто из Смоленска пишите)
10 ноября 2019, 16:26 Ответить
Сережа Шляхтов 10 ноября 2019, 18:26
в ответ на сообщение Артём Перепёлкин от 10 ноября 2019, 16:26
Смоленск на месте 💔
10 ноября 2019, 18:26 Ответить
Мария Миловская 18 ноября 2019, 19:49
Будет ли в городе Муром?
18 ноября 2019, 19:49 Ответить
lolpaedm333 18 ноября 2019, 23:23
Оценка
Жду фильм в Днепре «LIL PEEP🐣💔»
18 ноября 2019, 23:23 Ответить
Xx_ltz-ak_xx 19 ноября 2019, 13:36
💔 Gustav Elijah Åhr ❤️
19 ноября 2019, 13:36 Ответить
Варя Климчук 19 ноября 2019, 14:25
Блин вы не знаете в городе Находка будет ?
19 ноября 2019, 14:25 Ответить
kaive45 21 ноября 2019, 19:39
Оценка
шедевр, пип 💔
21 ноября 2019, 19:39 Ответить
Арсений Волков 22 ноября 2019, 00:34
Оценка
Сегодня сходил, сначала пускать не хотели так как мне 15. Но пошел к администратору с народом. И нас пропустили). Так что подростки, там 18+ только из-за наркотиков в фильме, можете не беспокоиться. Фильм лучший что я смотрел. Так как я фанат лил пипа, для меня фильм все вывел в полных красках, так как я его биографию и так знаю отлично. Очень интересный фильм. Рекомендую!!!
22 ноября 2019, 00:34 Ответить
Мария Агеева 24 ноября 2019, 17:20
в ответ на сообщение Арсений Волков от 22 ноября 2019, 00:34
В каком кинотеатре вы были?
24 ноября 2019, 17:20 Ответить
Андрей Николаевич 29 ноября 2019, 01:02
Оценка
Фильм шлак е*аный,для фанатов мб зайдет,но в целом дерьмо.вырубил на 20-й минуте,интереса к просмотру никакого...
29 ноября 2019, 01:02 Ответить
Kim Es 7 декабря 2019, 20:04
В Украине уже вышел в прокат это фильм?
7 декабря 2019, 20:04 Ответить
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