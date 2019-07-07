«Тренинг личностного роста»: Рецензия Киноафиши

Сорокалетний Канат работает серой мышью в банке. С женой в разводе, с дочерью не общается, живёт с матерью, мать в деменции, друзей нет, перспектив - еще меньше. Устав от нелепых разговоров в бетонной офисной курилке, Канат решает пойти на тренинг личностного роста, где просто и доходчиво вещают о том, что нужно расти, развиваться, менять круг общения. Увидев в метро молодого кейпопера, Канат даже пытается гуглить что такое кей-поп, но хтонические силы родной страны оказываются быстрее и соблазнительней. Канат встречает бывшего одноклассника Данияра. Крупного чиновника, большого грешника. Данияр много лет работал в Астане, три раза был женат, знает серьезных людей, едва не отсидел. Ночи с Данияром ломают привычную жизнь Каната, искушая другой, более успешной жизнью. Караоке, алкоголь, шлюхи. Но только утром Данияр отправляется замаливать грехи в мечеть, а Канат - в свой постылый офис. Однажды одноклассник предлагает Канату место его босса - директора над банком. Знакомит его со своими «друзьями» - спортсменами и бизнесменами. Канат рад переменам, но понимает, что за всё придется платить. В это время по телевизору уже какой день ищут проститутку с говорящим именем Дикра («Истина»), которая имела неосторожность оказаться на пути Данияра. Где Дикра, - вопрошает Канат. Понятия не имею, - отвечает одноклассник, - еще один сарай сгорел, такое с ними случается.

«Сжечь сарай» - популярный рассказ японца Харуки Мураками, по мотивам которого был снят самый известный корейский фильм прошлого года - «Пылающий», невольные параллели с которым неизбежны. В 2019 году культурные границы многих стран окончательно смешались, поэтому знакомые мотивы и темы легко встретить в самых неожиданных местах. Кейпоперы теперь ездят в алма-атинском метро, ребята из казахской бойз-банды Ninety One выступают в Сеуле. Изгнанный из корейского кинопрома Ким Ки-дук снимает свой новый фильм вместо Сеула где-то в алматинских степях, а в перерыве между съемками выступает в качестве председателя жюри на кинофестивале в Москве, распевая на сцене вместе с Никитой Сергеичем знаменитый народный «Ариран». Ариран, ариран, арариё…Ариран когэро номоганда. Нарыль пориго касинын нимын.

Главный приз Московского кинофестиваля 2019 года, статуэтку «Святого Георгия», казахский режиссёр Фархат Шарипов получил тоже из рук исполнителя «Арирана», и с этим никто не стал спорить. Фильм единогласно признали серьезным социальным высказыванием, понятным для каждого обитателя постсоветского пространства. Потрясли для убедительности именами других «социальных» классиков Звягинцева и Ли Чхан-дона. Киноманы и фанаты пост-иронии примирительно вспомнили для кучи «Бойцовский клуб», «Конформиста» и прочие истории про доппельгангеров. Не последнюю роль в успехе сыграл и тот факт, что роман Данияра Сугралинова «Кирпичи» знаком некоторым соотечественникам не меньше чем Мураками. Полжизни назад, во времена поколенческого сайта udaff.com, он публиковался в Сети глава за главой. Историю «хомячка, возомнившего себя львом» и решившего для себя, что «все люди отныне - сволочи и скоты, пока не докажут обратное» многие все еще помнят. В фильме Шарипова «тренер личностного роста» Алексей Верняк, собственно, вовсе не случайно получил имя своего создателя.

Вовсе не случайно (мы же не верим в случайности) «Тренинг» выходит в российский прокат одновременно с «Паразитами» Пон Чжун-хо. В основе образного ряда обоих фильмов социальные лестницы. В случае с «Тренингом» они даже вынесены на постер. Сравнение двух картин неизбежно, и тут надо признать, что фильм Шарипова по очкам пусть и проигрывает, но удачно дополняет своего корейского конкурента. «Социальное» высказывание на постсоветском пространстве - штука сложная. Фильтровать приходится даже самые скромные реплики на эзоповом. Например, оригинальным названием «Тренинга» было «Секрет лидера», что вызывало у цензоров эпическую изжогу. С другой стороны, как говорил Данияр (уже персонаж, а не писатель): кто информацией владеет - тот и папа.

Феликс Зилич