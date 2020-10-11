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18 килогерц 18 килогерц
Киноафиша Фильмы 18 килогерц
18 kHz

18 килогерц, 2020

2020 / Казахстан
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

18 килогерц - это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм рассказывает о реалиях, которые происходили с подростками в Казахстане в конце девяностых во время героинового бума в Алматы. Эта история раскрывает одну из многих граней конфликта из-за которого происходит отчуждение ребенка от семьи. Что заставляет подростка поменять уют и тепло родного дома, на романтику асфальтированных улиц холодного бетонного города? Фархат Шарипов родился в 1983 году в Алма-Ата, СССР. В 2007 году окончил Казахскую национальную академию искусств, а год спустя – Нью-Йоркскую киноакадемию. В 2010 году дебютировал в полнометражном кино картиной «Сказка о розовом зайце» (главный приз Евразийского МКФ). «4+1» (2016) демонстрировался в программе кинофестиваля в Пусане. «Тренинг личностного роста» (2018) получил «Золотого Св. Георгия» 41 ММКФ.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 11 октября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Фархат Шарипов
Фархат Шарипов
В ролях
Мусахан Жумаханов
Алибек Адикен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 18 килогерц 1 постер
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