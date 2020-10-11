18 килогерц, 2020

18 килогерц - это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм рассказывает о реалиях, которые происходили с подростками в Казахстане в конце девяностых во время героинового бума в Алматы. Эта история раскрывает одну из многих граней конфликта из-за которого происходит отчуждение ребенка от семьи. Что заставляет подростка поменять уют и тепло родного дома, на романтику асфальтированных улиц холодного бетонного города? Фархат Шарипов родился в 1983 году в Алма-Ата, СССР. В 2007 году окончил Казахскую национальную академию искусств, а год спустя – Нью-Йоркскую киноакадемию. В 2010 году дебютировал в полнометражном кино картиной «Сказка о розовом зайце» (главный приз Евразийского МКФ). «4+1» (2016) демонстрировался в программе кинофестиваля в Пусане. «Тренинг личностного роста» (2018) получил «Золотого Св. Георгия» 41 ММКФ.