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Тренинг личностного роста Тренинг личностного роста
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The Secret of a Leader Тренинг личностного роста 2018 / Казахстан
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Тренинг личностного роста»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сорокалетний Канат работает серой мышью в банке. С женой в разводе, с дочерью не общается, живёт с матерью, мать в деменции, друзей нет, перспектив - еще меньше. Устав от нелепых разговоров в бетонной офисной курилке, Канат решает пойти на тренинг личностного роста, где просто и доходчиво вещают о том, что нужно расти, развиваться, менять круг общения. Увидев в метро молодого кейпопера, Канат даже пытается гуглить что такое кей-поп, но хтонические силы родной страны оказываются быстрее и…

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Randy Om 15 августа 2019, 05:03
Оценка
Фильм гениальный! Актеры просто фантастика! Особенно диалоги 3, 5, 6 минут в одном кадре просто поражают реализмом и уровнем!
15 августа 2019, 05:03 Ответить
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