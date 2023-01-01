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Том и Джерри
Том и Джерри, 2021: актеры и роли
Tom and Jerry
Том и Джерри
2021 / США
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7.8
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41
голос
Рейтинг IMDb: 5.2
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Том и Джерри, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Тим Стори
Tim Story
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Майкл Пенья
Michael Pena
Роб Делани
Rob Delaney
Паллави Шарда
Pallavi Sharda
Дэниэл Адегбойега
Daniel Adegboyega
Дженис Ахерн
Janis Ahern
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