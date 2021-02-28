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Том и Джерри Том и Джерри
Киноафиша Фильмы Том и Джерри Отзывы о мультфильме «Том и Джерри»
Tom and Jerry Том и Джерри 2021 / США
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о мультфильме «Том и Джерри»

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Наша рецензия

Амбициозная и напористая Кайла приехала покорять Нью-Йорк, но без внушительного резюме и рекомендаций девушке приходится хвататься за любую работу. Случайная ложь после очередного увольнения подкидывает невероятную возможность: стать временным работником при знаменитом отеле. Должность ответственная, ведь на днях там должна состояться самая ожидаемая свадьба Большого яблока. Кайла хватается за этот шанс обеими руками и хочет доказать делом, на что она способна. Первая задача —избавиться…

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Елена Кузнецова 28 февраля 2021, 23:06
Опять бедного Тома мучают. Это правда кому-то так смешно? Мне было бы интересней, если бы Том и Джерри участвовали как напарники в каком - нибудь приключении...
28 февраля 2021, 23:06 Ответить
Antony Berg 6 марта 2021, 07:03
Это ужас и позор. Мои дети ждали когда закончится этот фильм. Дети сзади сидевшие, говорили родителям, что очень скучно им. Я сам разочарован... Фильм ни о чём, и нет сочетания реальности с анимацией, когда шёл, надеялся, что будет что то похожее на кролика Роджера, но это была ошибка. Самое худшее, что я смотрел в своей жизни... Не советую никому...
6 марта 2021, 07:03 Ответить
nn2666348 7 марта 2021, 00:21
Оценка
Очень классный фильм,понравилось.
7 марта 2021, 00:21 Ответить
User 7 марта 2021, 16:09
Ужасный фильм.
Ждали когда уже закончится.
Сыну было очень скучно и не интересно. Как и мне сомой.
Не рекомендую!!!!
7 марта 2021, 16:09 Ответить
Иван Маслов 8 марта 2021, 19:55
Оценка
Фильм могу посоветовать только фанатам Том и Джерри, которые соскучились по этим героям. Во-первых, анимацию кота и мыши взяли самую удачную из прошлых серий, придраться можно только к бродячим котам. Во-вторых, есть моменты из серий мультфильма: момент с косточкой, утюг, ножницы и кабель, тайна в кулачке и др. То есть те кто делал фильм хотя бы просмотрели серии мультфильма. В остальном всё хромает и еле дотягивает до 4 из 5. Жаль, что нынче без рэпа и пердежа ни один фильм не обходится.

С детьми идти только если они знакомы с Томом и Джерри. Маленьких детей точно нет смысла везти, тут им будет скучно. 😕
8 марта 2021, 19:55 Ответить
Иван Маслов 8 марта 2021, 20:02
в ответ на сообщение Иван Маслов от 8 марта 2021, 19:55
Оценка
Самый лучший полнометражный фильм: Tom and Jerry: The Movie (1992)
Советую его посмотреть.
Ожидал что-то похожее.
8 марта 2021, 20:02 Ответить
Иван Маслов 8 марта 2021, 20:03
в ответ на сообщение Елена Кузнецова от 28 февраля 2021, 23:06
Оценка
Рекомендую этот фильм Tom and Jerry: The Movie
8 марта 2021, 20:03 Ответить
ferula2011 10 марта 2021, 09:42
Посмотреть на один раз.5 из 10
10 марта 2021, 09:42 Ответить
dakatul78 27 марта 2021, 06:34
Полный отстой, потраченные зря деньги и время
27 марта 2021, 06:34 Ответить
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