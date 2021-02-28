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Амбициозная и напористая Кайла приехала покорять Нью-Йорк, но без внушительного резюме и рекомендаций девушке приходится хвататься за любую работу. Случайная ложь после очередного увольнения подкидывает невероятную возможность: стать временным работником при знаменитом отеле. Должность ответственная, ведь на днях там должна состояться самая ожидаемая свадьба Большого яблока. Кайла хватается за этот шанс обеими руками и хочет доказать делом, на что она способна. Первая задача —избавиться…