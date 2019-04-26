Наша рецензия

Молодой пацан Дакс (Робби Кей) обожает фильмы ужасов, которые регулярно смотрит вместе с мамой. Синефильская идиллия превращается в натуральный кошмар — как-то раз на Хэллоуин к ним домой пробирается психопат, который убивает женщину. Травмированный парень вырастает в самого настоящего хоррор-гика. Дакс вместе с друзьями фанатеет по вампирам, серийным убийцами и зомби. Очевидно, что крупнейший жанровый фестиваль они пропустить никак не могут. Бладфест обещает стать праздником…