«Бладфест»: Рецензия Киноафиши

Молодой пацан Дакс (Робби Кей) обожает фильмы ужасов, которые регулярно смотрит вместе с мамой. Синефильская идиллия превращается в натуральный кошмар — как-то раз на Хэллоуин к ним домой пробирается психопат, который убивает женщину. Травмированный парень вырастает в самого настоящего хоррор-гика. Дакс вместе с друзьями фанатеет по вампирам, серийным убийцами и зомби.

Очевидно, что крупнейший жанровый фестиваль они пропустить никак не могут. Бладфест обещает стать праздником крови и ужаса — специально оборудованный тематический парк, встречи с актёрами-легендами и прочие аттракционы. Дакс отправляется туда, невзирая на фактический запрет отца-психолога, убеждённого в пагубном влиянии хорроров.

Молодой режиссер Оуэн Эгертон явно обеспокоен состоянием жанра, поэтому пытается встряхнуть его и обнажить закостеневшие штампы. «Бладфест» достаточно скоро превращается из очередного слэшера в парад самоиронии и ужасно смешных шуток. Сам Эгертон появляется здесь в роли почти самого себя — бородатого организатора фестиваля для хоррор-гиков.

«Ужас исчез! Наши вампиры блестят, а зомби стали звездами сериалов!», — надрывается импресарио фестиваля. Лавкрафт и Фредди Крюгер уже не те — первый превратился в детские раскраски, а второй украшает школьные ланчбоксы. Как сделать ужас снова великим? Нужно превратить хоррор-конвент в иммерсивную игру на выживание! Со сцены в толпу выпрыгивают маньяки с бензопилами в угловатых свиных масках. Как можно запросто догадаться, это далеко не единственный ужасный интерактив этого зверского аттракциона.

«Бладфест»

Выжить помогают отличная насмотренность. Малолетние эксперты в жанровом кино без труда разбираются, как расправиться с зомби, что нужно делать с вампирами и где в закрытом помещении прятаться не стоит. Компанию Даксу составят его друзья, тоже характерные герои. Девственник Крилл (Джейкоб Баталон, друг Питера Паркера из марвеловского «Человека-паука») и боевая девушка Сэм (Сейшелл Гэбриел) пройдут огонь, воду и медные трубы зловещего парка.

Ещё в их компании затесался Роджер Хинкли (Крис Дабек), звезда выдуманной слэшер-франшизы «День деревьев», который с довольно кислой миной носит лавры нишевой легенды. Посмеются и над другими «простачками» — здесь есть режиссер-вэйпер Ленджамин, который относится к хоррору с нескрываемым пренебрежением. Таких тут не любят!

С тех пор, как Уэс Крэйвен поиздевался над жанром в культовом «Крике», фильмы ужасов перестали быть прежними. Клише продолжают плодить самые упёртые ремесленники или любители поиграть с цитатами. «Бладфест», как нетрудно понять, находится во второй категории. Отсылок здесь полно — от «Кошмара на улице Вязов» Крэйвена до клаустрофобских фильмов Джона Карпентера (электронная музыка соответствует).

Полюбить «Бладфест» можно и нужно за тот юношеский задор, с которым тут перемываются старые кости. Какая-нибудь «Хижина в лесу» всё равно выводила сложносочиненный концепт, которого в фильме Эгертона зритель не отыщет. Это, безусловно, плюс. Все устали от интеллектуальных игр в жанры, людям нужны хлеб и зрелища без вдумчивой рефлексии о том, почему «раньше было круче».

Единственный тезис нового развлекательного слэшера — фильмы ужасов готовят нас к пугающей реальности, помогают справляться с экстренными ситуациями. Примерно об этом же твердят современные учёные-психологи, но консервативно настроенные родители всё равно стоят на своем. «Бладфест» предлагает нам подумать над тем, кто скрывается под личиной подобных моралистов. Ответ оказывается парадоксальным — и в то же время очевидным.