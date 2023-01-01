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Киноафиша Фильмы Бладфест Бладфест, 2018: актеры и роли
Blood Fest Бладфест 2018 / США
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Бладфест, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оуэн Эгертон Оуэн Эгертон Owen Egerton
В ролях
Сейшелл Гэбриел Сейшелл Гэбриел Seychelle Gabriel Джейкоб Баталон Джейкоб Баталон Jacob Batalon Барбара Дункельман Барбара Дункельман Barbara Dunkelman Крис Дабек Крис Дабек Chris Doubek Оуэн Эгертон Оуэн Эгертон Owen Egerton Тейт Донован Тейт Донован Tate Donovan Робби Кэй Робби Кэй Robbie Kay
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
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