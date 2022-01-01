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Бартош Гельнер

Bartosz Gelner
Бартош Гельнер
Бартош Гельнер Bartosz Gelner
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Дата рождения
25 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Хожув, Польша
Рост
184 см
Биография Бартоша Гельнера

Родился 25 апреля 1988 года. Хожув, Польша.

Фильмография Бартоша Гельнера
Успешная женщина
Успешная женщина
мелодрама, комедия 2018, Польша
4.0
Зал самоубийц
Зал самоубийц
триллер, драма, мелодрама 2011, Польша
6.0
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