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Бартош Гельнер
Бартош Гельнер
Bartosz Gelner
О персоне
Фильмография
Бартош Гельнер
Bartosz Gelner
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Дата рождения
25 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Хожув, Польша
Рост
184 см
Биография Бартоша Гельнера
Родился 25 апреля 1988 года. Хожув, Польша.
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Фильмография Бартоша Гельнера
Успешная женщина
мелодрама, комедия
2018, Польша
4.0
Зал самоубийц
триллер, драма, мелодрама
2011, Польша
6.0
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