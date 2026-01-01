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Фильмография
Агнешка Вендлоха
Agnieszka Wiedlocha
Киноафиша
Персоны
Агнешка Вендлоха
Агнешка Вендлоха
Agnieszka Wiedlocha
Дата рождения
12 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Планета синглов
(2016)
5.9
Любовь как мед
(2024)
5.9
Uwierz w Mikolaja
(2023)
Фильмография Агнешка Вендлоха
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2018
2016
2013
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
4.4
Верь в Санта-Клауса 2
Uwierz w Mikołaja 2
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
5.9
Любовь как мед
Milosc jak miód
комедия, мелодрама
2024, Польша
Смотреть трейлер
5.9
Uwierz w Mikolaja
Uwierz w Mikołaja
комедия
2023, Польша
5.7
Планета синглов 2
Planeta Singli 2
мелодрама, комедия
2018, Польша
4.6
Успешная женщина
Kobieta sukcesu
мелодрама, комедия
2018, Польша
6.8
Планета синглов
Planeta singli
мелодрама, комедия
2016, Польша
4.8
Польская сибириада
Syberiada polska
мелодрама, драма, исторический, военный
2013, Польша
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